تراخيص البناء الجديدة.. ننشر بيان صلاحية الموقع في شكله النهائي "يضم تصوير جوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت المحافظات في إصدار بيانات صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وهي الخطوة الأولى لاستخراج تراخيص البناء وفق القواعد الجديدة.

وحصل الخليج 365 على صورة شهادة بيان صلاحية الموقع صادرة من إحدى المحافظات والتي اشتملت على المعلومات الآتية:

1- بيانات الطلب وتشمل تاريخ تقديم الطلب ورقمه.

2- بيانات مقدم الطلب وتشمل الاسم والرقم القومي.

3- بيانات الموقع وتشمل عنوان القطعة بالتفصيل ومساحتها الإجمالية.

4- رسم كروكي للموقع بالشوارع المحيطة به من كافة الاتجاهات.

5- صور فضائية "أقمار صناعية" للموقع.

6- بيانات الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

7- الاشتراطات الخاصة بقطعة الأرض ومنها الردود والارتفاعات والاستخدام.

8- مطابقة البيانات للاشتراطات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.