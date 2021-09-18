زيادات غير مبررة.. برلماني يطالب الحكومة بإعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن إعلان المدارس الخاصة زيادة المصروفات المدرسية بها في العام الدراسي الجديد بنسبة تتراوح بين 7% و25% -حسب كلامه- تعد زيادة كبيرة ومبالغًا فيها.

وطالب عبد الحميد وزيرَ التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة التدخل لإعادة النظر في هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة؛ خصوصًا أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا أثَّرت سلبيًّا على دخول غالبية أولياء الأمور.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم السبت، ضرورة أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد كل ما يتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، وأن تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس، ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة؛ مما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليسوا على المستوى التعليمي المطلوب.

وطالب عبد الحميد بتطبيق نظام الحضور بجميع المدارس الخاصة؛ لضمان انتظام الدراسة بهذه المدارس، مع تطعيم جميع العاملين داخل التعليم الخاص بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كان بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قد كشف عن قيمة الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة، قائلًا: "قيمة زيادة المصروفات المدرسية التي تبلغ ألفَي جنيه وأقل، لا تزيد على 25% سنويًّا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من ألفَي إلى 3 آلاف تبلغ 20%، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التى تتراوح من 5 إلى 10 آلاف، 10%، وللمصروفات التي تزيد على 10 آلاف 7% فقط لا غير".