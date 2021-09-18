شكرا لقرائتكم خبر عن "توظيف التفاعلية بالتعليم" ورشة بإعلام القاهرة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ورشة عمل حول " آليات توظيف التفاعلية في العملية التعليمية "يومي 18 و 19 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية، وتأتي الورشة قي إطار أنشطة مشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

وقالت هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المشروع، إن هذه الأنشطة ضمن أنشطة تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وأضافت الدكتور ليلي عبد المجيد مدير وحدة الجودة والمدير التنفيذي للمشروع، أن هذه الورشة يحاضر فيها الدكتورة سوسن إبراهيم شلبي والدكتورة منال عبد النعيم الأساتذة بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ويشرف عليها الدكتور خالد صلاح الدين رئيس فريق التعليم والتعلم بالمشروع والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع.

وتتناول فاعليات الورشة أهمية التفاعلية في عملية التعليم وآليات تحقيق أهداف التعليم النشط والتعلم وإكساب أعضاء هيئة التدريس المهارات التفاعلية سواء في التعليم المواجهي أو الإلكتروني باختلاف المحتوي التعليمي وخصائص الطلاب، وكذلك مهارات التقويم الرشيد لهم ، ويتم استخدام نموذج المحاكاة ويتم التطبيق علي العديد من المنصات ومنصة بلاك بورد المستخدم في الكلية والجامعة والتحديات التي تواجه التعلم المدمج والإلكتروني وكيفية مواجهتها.