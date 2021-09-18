شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يدشن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن» .

أكد محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لما لها من أهمية كبيرة علي صحة وسلامة المواطنين .

وتفقد محافظ الجيزة الأتوبيسات المتنقلة المجهزة لهذا الغرض التي ستجوب قطاعات المحافظة وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حيث ستجوب الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا .

ولفت الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه قد تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب مدينة الجيزة ، إلي جانب عدد من السيارات الإضافية التي تجوب الأحياء والمراكز والمدن وتضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتا إلى أنه تم تجهيز 21 فريق من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح