شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الصيفى بآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي غدا الأحد، وتستمر حتى 12 أكتوبر المقبل، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا، ويتم اختبار طلاب الاقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة والذين أتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار شهر.

كما أكد عميد الكلية، أنه من المقرر المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب والملاحظين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم .

فيما أكدت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم تطبيق توجيهات عميد الكلية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين من خلال تشغيل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية.

وأضافت أن الامتحانات تعقد على أربع فترات من 9 صباحا حتى 4 عصرا يوميا من السبت الي الخميس، و الامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية، وتصحح إلكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة اعلان نتائج الطلاب ،

كما يتم استخدام الصناديق البلاستيكية لعدم لمس الاوراق منعا لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .