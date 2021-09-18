شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تنظم مدارس التدريب العملي للطلاب الجامعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول افتتاح المدينة للمدارس الصيفية لعام 2021، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجارى عبر التعلم عن بعد؛ لتدريب طلاب الكليات العملية (الهندسة - الصيدلة - الطب البيطرى - العلوم - الزراعة) بجامعات (الإسكندرية - القاهرة - عين شمس - الأزهر- حلوان - طنطا - الزقازيق - كفر الشيخ - أسيوط - الوادى الجديد - المنصورة - الجامعة المصرية الروسية - فاروس - الأكاديمية العربية - جامعة زويل - جامعة دراية).

وأكدت د. منى عبداللطيف أن تنظيم المدارس جاء استمرارًا للتعاون المشترك بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والجامعات المصرية؛ بهدف تنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الجامعات المصرية لمواكبة التطور التقنى العالمى ومتطلبات سوق العمل، وانطلاقًا من إيمان المدينة بالقيام بدورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسعيًا لتحقيق محور البحث العلمى وصناعة التعليم والثقافة العلمية ضمن المسار الأول من الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مصر 2030 ).

وأضافت د. منى عثمان مسئول التدريب بالمدينة أن عدد الطلاب المتقدمين للمدارس (3629) طالب تم قبول عدد (2207) طالب فى تخصصات (الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، الذكاء الاصطناعي، الإنتاج الحيوانى، التحليل الإحصائى وتحليل البيانات، مراقبة جودة الهواء).

ولفت التقرير إلى أن المدارس تضمنت عدد (10) برامج دراسية، هى: (تحديد البروتين وطرق عزله، مفاهيم وأساسيات البيانات الضخمة، تطوير دواء من منتج طبيعى "تجربة كاملة لتجارب قبل السريرية"، الاستراتيجيات التنموية لإنتاج حيوانى وداجنى مستدام تبعًا لرؤية مصر٢٠٣٠، تحليل البيانات والنمذجة الإحصائية، مراقبة جودة الهواء، الاتجاهات الحديثة فى الأطعمة الوظيفية، تعزيز جودة التربة، تقنيات نظام الزراعة المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، تصميم الألعاب الإلكترونية).

وأوضح التقرير أن التدريب بالمدارس تضمن محاضرات نظرية وتجارب عملية، مضيفًا أن الجزء النظرى تم تنفيذه من خلال محاضرات فى شكل فيديو مصور، أما الجزء العملى تم تقديمه عن طريق قيام الباحثين بالمدينة بتصوير محاكاة للتجربة الفعلية داخل المعامل.