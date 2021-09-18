شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف صرف معاشات سبتمبر غدا من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الأحد، صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ من فروع البنك لمن تخلفو عن المواعيد المحددة، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يقوم بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس محلس إدارة البنك، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يذكر ان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.