شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: أعمال مساحية بأطوال 150 كيلو مترا لتوسعة مصارف غرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها حالياً.

أوضح عبد العاطى، أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقاً للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وأوضح التقرير، أن هيئة المساحة تشارك فى أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة بجميع محافظات الجمهورية من خلال لجان التثمين ولجان الفحص حيث بلغ إجمالى المعاينات أكثر من 112 ألف طلب فى جميع محافظات الجمهورية.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لتوسعة مصارف غرب الدلتا ، حيث تم الإنتهاء من حوالي 150 كيلومتر بمحافظات (البحيرة – الإسكندرية – مطروح) ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المساحية اللازمة ل (11) محطة رفع على تلك المصارف وذلك ضمن خطة الوزارة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا.

وبالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسكندرية تقوم هيئة المساحة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية بمقياس رسم 1 / 1000 للمناطق الغير مخططة بالإسكندرية لإستخدامها في أعمال التطوير بالمحافظة بالإضافة لتحديث الخرائط المساحية (الورقية والرقمية) بمقياس رسم 1 / 5000 بمسطح إجمالي قدره 2500 كيلومتر مربع.

وتتعاون الهيئة مع شركات القطاع الخاص في إنشاء ومراجعة واعتماد الخرائط المساحية طبقــًا للمواصفات القياسية المصرية التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة والتى قامت الهيئة بتحديثها عام 2020 والخاصة بعملية إنتاج الخرائط المساحية.

كما تقوم الهيئة بتوفير جميع الأطالس والخرائط المساحية (الطبوغرافية والتفصيلية) التي تطلبها مكتبة الإسكندرية للعرض بالمكتبة ولاستخدامها في أعمال البحث والإطلاع وجميع أغراض البحث العلمي للمترددين على المكتبة.