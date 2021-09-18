شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 8 جنيهات .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
ـ الجوافة 15 جنيها.
ـ بلح بارحى بـ30 جنيها.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
العنب الأحمر بـ14 جنيها.
عنب بناتى بـ13 جنيها.
الباميا الخضراء بـ15 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.