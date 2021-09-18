أمن المنافذ: ضبط 42 قضية متنوعة وتنفيذ 198 حكمًا قضائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات أمنية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 6 قضايا في مجالات تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، بينهما "تهريب النقد، تهريب الاثار والعملات الاثرية، تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة".

وفي مجال الأمن العام، ضبط 38 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، وتحرير 1840 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 198 حكمًا قضائيًا متنوعًا،

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صوره، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.