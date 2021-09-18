الممرض ضحية واقعة "اسجد للكلب" يدعي مدنيًا ضد المتهمين بمليون جنيه أمام المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب".

وادعى المحامي حامد محمود، ممثلا عن نقابة محامين القليوبية، مدنيا بمبلغ 15 ألف وواحد، كما ادعى النائب البرلماني محمد مدينة عن أهالي الدائرة بمبلغ 40 الف وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وادعى الممرض عادل سالم المجني عليه خلال الجلسة بمبلغ مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة.

وطلب دفاع المتهمين أجلا للاطلاع ولتصوير أوراق الدعوى، فيما رفعت المحكمة الجلسة للقرار.

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

كما نشروا طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.