بسبب الخلافات.. ضبط عنصرين إجراميين لقتل شخص وإصابة آخر بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين بالدقهلية، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

تلقي مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين مالك مقهى كائنة بدائرة القسم "مصاب بأعيرة نارية بالقدمين" - حاصل على بكالوريوس "مُصاب بأعيرة نارية بالبطن وتوفـى أثناء إسعافه" مقيمان بدائرة المركز .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة إثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما وبحوزتهما ( 2 بندقية آلية - طبنجة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بين أحد المتهمين والمصاب حال تواجده بالمقهى ملكه، وأضافا أن الأسلحة المضبوطة هي المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.