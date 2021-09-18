سقوط عنصر إجرامي هارب من مؤبد في قضية قتل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة محكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل عمد بالدقهلية.

كانت تحريات قطاع الأمن العام، أفادت بهروب (عنصر إجرامي - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "قتل عمد"، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية " قتل عمد وإحداث إصابة") من محل إقامته بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية والاختباء بمنزل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريتي أمن أسيوط والدقهلية)، وقوات الأمن المركزي تم استهداف المتهم بمحل اختبائه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .