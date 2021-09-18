استجابة فورية.. أمن القاهرة يقدم المساعدة لمواطنة مسنة لصرف المعاش الخاص بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لتقدم المساعدة لمواطنة مسنة لصرف المعاش الخاص بها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات (مسنة) مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وقررت بطلب المساعدة في صرف المعاش الخاص بها لعدم قدرتها على الانتقال بمفردها نظراً لحالتها الصحية.

على الفور تم الانتقال لمحل إقامتها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم اتخاذ إجراءات صرف المعاش الخاص بها.

ولاقى ذلك قبول واستحسان المواطنة وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لمطلبها.