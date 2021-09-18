حقوق الإنسان بالداخلية تقوم بالمرور على أقسام الشرطة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن السويس، استمرارا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

وشارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على رجال الشرطة والمواطنين والمحتجزين بعدد من الأقسام والمراكز وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الاجتماعية (لرعاية المسنين والأيتام) ، وتوزيع بعض الهدايا العينية وتوقيع الكشف الطبي على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم .

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.