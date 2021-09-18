ضبط شخص لقيامه بإدارة مصنع تطريز بدون ترخيص وبحوزته كمية من الأقمشة مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع تطريز كائن بدائرة قسم شرطة النزهة) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (كمية كبيرة من الأقمشة والخامات والستائر- عدد من الملصقات- "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" ماكينات وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.