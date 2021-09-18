سقوط عنصر إجرامي بـ 125 كيلو بانجو في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 125 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) تخصص في الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، وبحوزته (50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (450,000) أربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.