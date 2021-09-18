بدء ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد والظواهر المسيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد على مختلف الأنحاء، حيث تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، السبت، إنه بالنسبة لفترة النهار، يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فيكون لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المسيطرة، تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد: