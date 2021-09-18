مصدر بـ"نقل الكهرباء":680 جيجاوات/ساعة إجمالي الطاقة المصدرة إلى ليبيا خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه يتم حاليًّا تدشين مشروعات كهرباء وزيادة قدرة الربط مع الجانب الليبي، بالإضافة إلى زيادة قدرات المحطات القائمة بالفعل؛ باعتبار أن ذلك هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة إلى البلدَين في ظل مشاركة قطاع الكهرباء المصري في مشروعات إعادة إعمار ليبيا ومد الجانب الليبي بكل ما يحتاج إليه من الطاقة الكهربائية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إلى أن إجمالي الطاقة الكهربائية التي صدرتها مصر إلى ليبيا خلال عام 2020 تقدر بنحو

680 جيجاوات/ ساعة تقريبًا، لافتًا إلى أن هناك دراسات حالية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر ليبيا من 240 ميجاوات إلى 500 ميجاوات.

وأكد المصدر اقتراب مصر من الوصول إلى معدل الاحتياطي العالمي بالشبكة، والذي يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتًا إلى أن مصر أصبح لديها احتياطي يومي بالشبكة يتعدى الـ15 ألف ميجاوات؛ وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم، للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذب المستثمرين إلى مصر.

وتدرس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حاليًّا، رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا القائم بقدرة 240 ميجاوات، ليصل إلى 500 ميجاوات أو أكثر، حسب احتياجات الجانب الليبي، لتنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية في أن تتحول مصر إلى محور عالمي للطاقة.

ونوه المصدر بأن خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا تم إنشاؤه منذ 30 عامًا في 1991، وكان يحتاج إلى تدعيم وإصلاحات، ليحصل الجانب الليبي على 240 ميجاوات حاليًّا، على أن تتم زيادتها مستقبلًا فور الانتهاء من أعمال التدعيم للخط من السلوم ومرسى مطروح، الأسبوع الماضي، ليتمكن الجانب الليبى من الحصول على قدرة الخط بالكامل.