شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع حار.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 إلى الخميس المقبل، حيث يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

- اعتبار من الأحد 19 سبتمبر، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويقيم تتراوح من 3: 5 درجات مئوية على جنوب البلاد .

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.