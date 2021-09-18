شكرا لقرائتكم خبر عن كانوا بيصيفوا فى إسكندرية..أمن الغربية يعيد طفلى المحلة بعد غياب يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إعادة الطفلين مصطفى ومحمد الجويلي من أبناء قرية عياش مركز المحلة، أثناء تواجدهما بمدينة الإسكندرية للتنزه والذهاب للمصيف، وتم تسليمهما لأسرتهما، كما تم العثور على ابن عمتهم معاذ سامح أيضا بالإسكندرية وإعادته للقرية.

وكانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، قد فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاث فى ظروف غامضة منذ صباح أمس الخميس، وتتبع الأهالى كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

وقال أهالي القرية لـ الخليج 365"، إن الأطفال تم مشاهدتهم صباح الخميس الماضى، يسيرون في شوارع القرية، وخرجوا سويا إلي مدخل ناحية مزلقان السكة الحديد، ثم عبروا المزلقان.

وأضافوا أن الأطفال كانوا في حالة طبيعية ولم يكن معهم أي شخص غريب ثم اختفوا عن الأنظار.

وأوضح الاهالي أن أجهزة الأمن ورجال المباحث الجنائية تواجدوا منذ اللحظات الأولى لاختفاء الأطفال وقاموا بتفريغ كاميرات المراقبة بالقرية بالكامل، وبذلوا جهودا مكثفة لتحديد مكان تواجد الاطفال وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير أسر الأطفال الثلاث محضرا بتغيبهم فى ظروف غامضة ، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة.