شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أنشطة كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بعد انقطاع أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون اليوم السبت، عودة أنشطتها المتمثلة فى خدمة القداسات ومدارس التربية الكنيسة وجميع الأنشطة وقاعات العزاء.

وكان ألسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، أعلن بداية شهر سبتمبر عن إجراءات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.



بيان الكنيسة

وأوضح الأسقف العام فى بيان له، أن التعليق من الفترة 3 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وحتى لا يسهم استمرار الفعاليات فى زيادة أعداد الإصابات فى محيط كنيسة السيدة مريم العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.