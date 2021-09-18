شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 80 عاما .. اليوم ذكرى عاصفة 1941 الجيومغناطيسية الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الكرة الأرضية قبل 80 عاماً، في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر العام 1941، عاصفة جيومغناطيسية هائلة، تعتبر واحدة من أعنف العواصف التي يتم تسجيلها على الإطلاق، وقد حدثت في لحظة مؤثرة من التاريخ، عندما ظهرت تكنولوجيا الراديو والكهرباء كجزء أساسي من الحياة اليومية، وعندما انخرط معظم العالم في الحرب العالمية الثانية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنها كشفت سماء الليل المضيئة بأضواء الشفق القطبي عن قافلة تابعة للحلفاء ما جعلها تتعرض للهجوم الألماني، مع ارتفاع الجهد في خطوط شبكة الكهرباء وانقطاع البث الإذاعي ما أغضب المعجبين بلعبة بيسبول، بينما انقطع برنامج إذاعي آخر عن طريق محادثات هاتفية، وتساءل الناس، الذين كانوا بالفعل على حافة الهاوية، عما إذا كانت الأضواء نوعًا من الإشارات المضادة للطائرات.

وتابع التقرير: أدت هذه التأثيرات إلى زيادة الوعي داخل المجتمع العلمي وبين عامة الناس بأهمية التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الشمس على الأرض - وهو ما نسميه الآن بطقس الفضاء.

وتعود الحادثة إلى 10 سبتمبر 1941، خلال مرحلة الحد الأدنى من الدورة الشمسية 17، عندما رصدت مجموعة كبيرة من البقع الشمسية بشكل غير عادي على الطرف الشرقي للشمس، وقد تشكلت تلك البقع، كما تفعل جميعها، مع الظهور السريع لحزمة مركزة من خطوط المجال المغناطيسي من باطن الشمس عبر السطح المسمى الفوتوسفير، وعلى مدار الأسبوع التالي ، نمت البقع ، وجعلها دوران الشمس بالقرب من مركز قرص الشمس كما تُرى من الأرض، وقد كانت مجموعة البقع الشمسية كبيرة بما يكفي لتشاهد بالعين المجردة.

وسجل المنظار الطيفي لمرصد جرينتش في 17 سبتمبر 1941 عند الساعة 08:38 بالتوقيت العالمي، توهجًا شمسيًا فوق مجموعة البقع الشمسية وقد عززت الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية المنبعثة بشكل مفاجئ إلى تأين أعلى الغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في اضطراب حاد في التسجيل الأرضي للجانب النهاري للحقل الجيومغناطيسي والتداخل المؤقت في الاتصالات اللاسلكية عالية التردد.

ولاحقًا، لاحظ العلماء في مرصد ماونت ويلسون في كاليفورنيا حدوث توهج شمسي آخر في الساعة 16:26 بالتوقيت العالمي.

وبناء على تقارير البقع الشمسية اليومية التي قدمها المرصد البحري الأمريكي، أصدرت إدارة المغناطيسية الأرضية في معهد كارنيجي بواشنطن تحذيراً رسميًا لمشغلي الراديو بأنهم قد يتوقعون حدوث اضطرابات كبيرة في ظروف الغلاف الأيوني والجيومغناطيسي بدءًا من حوالي 18 سبتمبر، هذا التنبؤ ، الذي تبين أنه دقيق، هو تطور جدير بالملاحظة في التطور التاريخي لطرق التنبؤ بطقس الفضاء بشكل موثوق.

وتابع : بعد أقل من 20 ساعة من الإبلاغ عن التوهج بواسطة مرصد جرينتش، بدأت عاصفة مغناطيسية عند الساعة 04:12 بالتوقيت العالمي في 18 سبتمبر مع وصول انبعاث كتلي إكليلي (سحابة من الغاز المتاين) إلى الأرض وتولدت نبضة مغناطيسية تم تسجيلها بواسطة المراصد حول العالم، وكانت العاصفة المغناطيسية الضخمة التي تلت ذلك معقدة ومكثفة وطويلة الأمد.

كما سجل مرصد مغناطيسي في شلتنهام بولاية ماريلاند، تديره هيئة المسح الأمريكية، ستة عواصف جيومغناطيسية منفصلة، خمسة منها حدثت على التوالي خلال فترة 24 ساعة، ولم يحدث ذلك مرة أخرى منذ ذلك الحين .

في 19 -18 سبتمبر 1941 ، كان القمر في المحاق، ما يعني بأن التوقيت كان مثالياً لرؤية أضواء الشفق القطبي الذي أنتجته العاصفة المغناطيسية، وقد أبلغ المراقب المسؤول في مرصد شلتنهام بولاية ماريلاند عن عرض شفقي ساطع باللون الوردي والأخضر والخزامى، كما وصف الهالة الشفقية، حيث يبدو أن الضوء يتدفق من أعلى مباشرة، وهي ظاهرة نادرًا ما تُرى في خطوط العرض القارية الوسطى.

وأبلغ مراقبو الطقس أنهم شاهدوا الشفق القطبي في نيو مكسيكو وقد كتب أحد علماء الفلك من رود آيلاند وصفًا تفصيليًا لـ " ألعاب نارية اسماوية" ، ويبدو أنه ظل مستيقظًا طوال الليل يشاهد المشهد ، وحملت الصحف الصباحية عنوان "عرض الشفق القطبي يشاهده الآلاف.

ولقد تساءل بعض الناس عما إذا كانت الأحداث السماوية لها علاقة بالدفاع الوطني: "هل كانت بطارية بحث مضادة للطائرات؟" كانت هذه ، بعد كل شيء ، أوقاتا صعبة خلال الحرب العالمية الثانية .

كما شوهدت أضواء الشفق القطبي أيضًا في أوروبا، ولكن ليس من المستغرب أن تركز معظم مقالات الصحف على أحداث زمن الحرب. الصحف ، على سبيل المثال ، ذكرت بإيجاز أن القوات الجوية الملكية البريطانية نفذت غارة على قاعدة إمداد ألمانية على بحر البلطيق وأن الألمان قصفوا لينينجراد، كل منها تحت أضواء الشفق القطبي.

واستطرد التقرير: عندما هدأت العاصفة المغناطيسية أخيرًا وتلاشى الشفق القطبي، وصفت مقالة صحفية تلك الأحداث، بمصطلحات الحرب التي كانت شائعة في ذلك الوقت ، بأنها "هجوم أثيري". بل إن بعض القراء رأوا بتفاؤل العروض الشفقية على أنها تمثيل للأمل في النصر.

ويمكن للنشاط الجيومغناطيسي وقت العاصفة أن يحث الحقول الكهروضوئية في القشرة الموصلة كهربائيًا للأرض والغلاف الصخري بقوة كافية للتدخل في تشغيل شبكات الطاقة الكهربائية.

وزاد النشاط المغناطيسي المسجل في مرصد شلتنهام بولاية ماريلاند بشكل مفاجئ في حوالي الساعة 19:45 بالتوقيت العالمي في 18 سبتمبر، وبشكل متزامن تقريبًا ، في الساعة 19:45 و 19:50 بالتوقيت العالمي ، سجلت "شركة بنسلفانيا للمياه والطاقة" اختلافات غير منضبطة في الجهد في خطوط النقل التي تربط محطات التوليد على نهر سسكويهانا مع بالتيمور وواشنطن. في اللحظة التي كان فيها التألق الشفقي في ذروته، واهتزت محولات النظام وتأوهت نتيجة للتيارات المستحثة مغناطيسياً.

أبلغ المكتب الوطني للمعايير عن حدوث اضطراب كبير في الغلاف الأيوني بدأ في حوالي الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي في 18 سبتمبر ، بعد ساعتين من بدء العاصفة المغناطيسية المفاجئة، قد نستنتج أن هذا كان سببه ترسيب الجسيمات المشحونة في المنطقة الشفقية للأرض، كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الإشارات الراديوية التي يتم معايرتها عادةً من أجل مستوى معين من انعكاسية الغلاف الأيوني.

من المؤكد أنه نتيجة لعاصفة 19 - 18 سبتمبر ، تم الإبلاغ عن تداخل واسع النطاق للإرسال اللاسلكي حول العالم.

على الرغم من أن العاصفة المغناطيسية التي وقعت في 19 - 18 سبتمبر كانت ذات عواقب طفيفة فقط مقارنة بالأحداث في الحرب العالمية الثانية، فإن حدوثها يوفر لنا فرصة للتفكير في مجرى التاريخ وكيف تغيرت الأشياء او لم تتغير.

فخلال الحرب، تم إغلاق بعض المراصد الجيوفيزيائية والفلكية مؤقتًا ، لكن البعض الآخر نجح في مواجهة تحديات كبيرة ، من اجل البقاء مفتوحة وعاملة، والبيانات التي تم جمعها خلال هذا الوقت من مراصد منطقة الحرب هي شهادة دائمة على تفاني عمالها.

اليوم ، نحن نعتمد أكثر من أي وقت مضى على التكنولوجيا الحديثة لهذا السبب ، يمكن أن يكون لعاصفة شمسية كبيرة في المستقبل تأثير واسع النطاق - تعطيل الاتصالات الراديوية، وإضعاف دقة أنظمة تحديد المواقع العالمية ، وإتلاف إلكترونيات الأقمار الصناعية وزيادة سحبها المداري ، والتدخل في عمليات المسح الجيوفيزيائية ، وتعريض ركاب الطائرات إلى مستويات إشعاع غير صحية، وحتى قطع توزيع الطاقة الكهربائية لفترات طويلة، لذلك يساعد التخطيط الاستراتيجي في تركيز الموارد لدعم البحث، والرصد، والتقييم ، والتنبؤ ، وتخطيط الاستجابة فيما يتعلق بظواهر طقس الفضاء المتطرفة.