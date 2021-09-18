شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت قرار بالإذن لـ 21 مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 14 شخص مرفق أسمائهم في الكشف التالي، أولهم المواطن محمد محمد سيد وأخرهم سماح فؤاد توفيق.