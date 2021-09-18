شكرا لقرائتكم خبر عن "الشراء الموحد" يضخ 1.4 مليون عبوة من ميراج لعلاج مضاعفات كورونا بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الشراء الموحد توفير أدوية علاج كورونا لمستشفيات وزارة الصحة حرصا علي المرضى، مؤكدة أنها تعاقدت علي كميات كبيرة من لقاح كورونا بهدف التوسع في التطعيمات .

وقالت هيئة الشراء الموحد إنه مؤخرا تم توفير وضخ أدوية "الميراج" و"مونوكلونال" كأحد أهم المستحضرات التى لها تأثير فعال في مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية، وتابعت: ميراج علاج قوى لمواجهة الحالات التى تعانى من التهاب رئوى حاد بسبب الاصابة بفيروس كورونا، حيث تم توريد مليون و430 ألف عبوة من الميراج بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وفقا لتقاريرها بمستشفيات العزل: في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الرابعة، قامت اللجنة بتحديث برتوكول العلاج للمرة الخامسة لاضافة عدد من الأدوية الهامة في التعافي السريع من كورونا، مشيرة إلي أن ميراج متوفر بالمستشفيات الحكومية كعلاج قوى في حالات كورونا التى تعانى من التهاب رئوى حاد كأكد اعراض الفيروس الخطرة ويمتاز بقدرتة علي مقاومة البكتيريا المقاومة لبقية المضادات الحيوية الأخرى .

وتابعت : نجحت الأدوية الجديدة في علاج عدد كبير من الحالات المصابة بكورونا وحققت نتائج مبهرة خاصة في ظل الموجة الرابعة واستكملت اللجنة أنه يفضل الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية حتى بعد الحصول علي تطعيم كورونا لكون لقاح كورونا لا يمنع الإصابة مطلقا، وانما يقلل من احتمال حدوثها وفي نفس الوقت يحد من المضاعفات الخطرة للفيروس .

وقالت: هناك تطور كبير في آليات العلاج الخاص بكورونا وتم توفير الأدوية بالمستشفيات كما أنها حققت نسبة نجاح قدرها 84.1% في التعافي من كورونا بجميع مستشفيات العزل بالجمهورية، مضيفة: آى أدوية جديدة ستظهر فاعليتها القوية في مواجهة أعراض كورونا سيتم توفيرها للمريض بشكل سريع.