شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار لائحة كلية الحاسبات بحلوان لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، أنه فى ضوء رؤية مصر 2030 التى طرحها الرئيس السيسى، تم الوقوف على إجراءات تطوير اللوائح الداخلية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لكي تتماشى مع هذا التغيير، حيث تم تطوير البرامج المفعلة حالياً كما تم استحداث برامج جديدة منها برنامج الأمن السيبراني وتطبيقاته المختلفة.

وأكد الدكتور أسامة إمام، أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان هي كلية تواكب لغة العصر، قامت الكلية بطرح العديد من البرامج الجديدة والمتميزة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، تتماشى ومتطلبات سوق العمل الحالي.

وأوضح أنه صدر القرار الوزاى رقم (3959) بتاريخ 31/8/2021 والخاص بإصدار اللائحة الداخلية للكلية (مرحلة الدراسات العليا –بنظام الساعات المعتمدة) للعمل بها، تحتوى تلك اللائحة الخاصة بمرحلة الدرسات العليا على برامج اكاديمية تتماشى ومتطلبات كل خريج في مجال التخصص الدقيق الذى يرغب في استكماله أو التعمق فيه، حيث تحتوي اللائحة على برامج بمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة التالية:

(أ) دبلومات الدراسات العليا في الحاسبات والذكاء الاصطناعي في احد التخصصات التالية: ـ• نظم المعلومات

• علوم الحاسب

• تكنولوجيا المعلومات

• الذكاء الإصطناعى

• نظم المعلومات الجغرافية

• المعلوماتية الحيوية

• هندسة البرمجيات

• الأمن السيبرانى

• علم البيانات

• تكنولوجيا معلومات الأعمال

• اللغويات الحوسبية

(ب) درجة الماجستير في الحاسبات والذكاء الاصطناعي في إحد التخصصات التالية: ـ• نظم المعلومات

• علوم الحاسب

• تكنولوجيا المعلومات

• الذكاء الإصطناعى

• نظم المعلومات الجغرافية

• المعلوماتية الحيوية

• هندسة البرمجيات

• الأمن السيبرانى

• علم البيانات

• تكنولوجيا معلومات الأعمال

• اللغويات الحوسبية

(ج) درجة دكتوراه الفلسفة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي في إحد التخصصات التالية: -• نظم المعلومات

• علوم الحاسب

• تكنولوجيا المعلومات

• الذكاء الإصطناعى

• المعلوماتية الحيوية

• هندسة البرمجيات

• الأمن السيبرانى

• علم البيانات