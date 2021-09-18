شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تعدل لائحة مزاولة المهنة وطرحها بالعمومية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة أجرت تعديلات على لائحة مزاولة مهنة طب الأسنان، موضحا أنه تم إضافة فصل خاص بميثاق الشرف الإعلامى نظرا للتطور الذى طرأ على وسائل الإعلام والدعايا والتى أدت إلى انتشار وسائل الدعايا التى تمكن الأطباء من نشر عملهم للمرضى.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم إضافة بند خاص بالتعاقدات بين الطبيب والمريض، أو الطبيب والجهة المتعاقد معها، نظرا لحدوث العديد من المشكلات فى هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن لائحة مزاولة المهنة الجديدة تعالج كافة المشكلات المستحدثة فى المهنة، موضحا أن اللائحة المعمول بها حتى الآن تم إقرارها منذ عام 1960.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إلى أنه من المقرر أن يتم طرح تعديلات لائحة المهنة على الجمعية العمومية المقرر عقدها مارس المقبل، للتصديق عليها وبدء تطبيقها.