شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام لوحدة لحقوق الإنسان بوزارة الأوقاف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت وزارة الأوقاف وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لتفعيل كل ما يتصل ببنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص عمل الوزارة، انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها.

"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية المهام الرئيسية لوحدة حقوق الإنسان بوزارة الأوقاف:

1.تعزيز قيم المواطنة والتسامح الديني

2.الإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع

3.الوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة

4.تنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة وعند إحلال المساجد أو تجديدها

5.ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونياً.

وتضم الوحدة كلا من :

1 ـ المهندس سمير محمد مصطفى الشال – القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف - رئيسًا .

2 ـ أحمد عطية أبو الوفا – رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية- عضوًا .

3 ـ الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مدير عام الشئون القانونية عضوًا.

4 ـ الدكتور أسامة فخري الجندي – مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف – عضوًا .

5 ـ الدكتورة جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن– مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة – عضوًا .

6 ـ سمر إبراهيم محمود – مدير عام خدمة المواطنين - عضوًا .

7 ـ عبد الله محمدى سيد أحمد – مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – عضوًا .