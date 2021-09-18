حدث ليلاً| وفاة الرئيس الجزائري السابق.. والصحة: نعمل على توفير أدوية جديدة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 657 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249082 حتى اليوم.

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الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة أمام قاعة أفراح بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله حدوث مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح بالبحيرة، وتضرر أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة

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​المفتي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتسق مع وثيقة المدينة المنورة

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الرسالات السماوية جميعًا عنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أولت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان، وعليه فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذى يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.

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وزير الري: تنفيذ أكثر من 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لها لاستعراض محاور تقرير "المناخ والتنمية" الخاص بمصر من إعداد خبراء من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والتعرف على برامج ومشروعات التكيّف مع التغيرات المناخية والمزمع تضمينها ضمن التقرير لعرض مجهودات الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك التغيرات المناخية.

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في واقعة تبديل الجثث.. مدير مستشفى المبرة ببورسعيد يكشف مفاجأة

كشف الدكتور محمد الكيكي، مدير مستشفى المبرة في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة دفن جثة شاب بدلًا من آخر عن طريق الخطأ، في الوقت الذي تنتظر أسرتي الشابين قرار النيابة في الواقعة بعدما اكتشفت إدارة المستشفى الواقعة والخطأ الذي وقع من قبل إحدى الأسر.

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"الري" تكشف جهود التحول نحو التنمية الخضراء

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا عدة للتحول نحو التنمية الخضراء في مواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أن مصر تواجّه نتيجة التغيرات المناخية.

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الصحة: نعمل على توفير أدوية جديدة لكورونا.. وندرس تطعيم الأطفال

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، عن توجه الوزارة لتوفير أدوية جديدة "ستغير قواعد اللعبة مع فيروس كورونا المستجد عبر تقليل الحمل الفيروسي" حسب وصفه.

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الصحة: 3.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا تصل نهاية الأسبوع الجاري

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل الاجتماعي، إنه من المنتظر وصول دفعات جديدة من لقاحات فيروس كورونا نهاية الأسبوع الجاري تصل إلى 3.5 مليون جرعة.

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النيابة عن "فتاة سيتي ستارز": ابحثوا عن أسباب انتحار الشباب واسعوا حثيثًا لتبديدها

أهابت النيابة العامة على المواطنين بعدم الخوض في تفاصيل واقعة انتحار فتاة بمول "سيتي ستارز" مراعاة لحقوق ذويها.

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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن 84 عاما

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري مساء الجمعة وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

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مسئول ليبي يكشف موعد بدء الشركات المصرية في إعمار ليبيا

قال الدكتور عادل جمعة، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الليبي، إن اللجنة العليا المصرية الليبية انعقدت بالقاهرة بعد توقف منذ 2009، وشارك فيها كافة الوزراء.

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الخطوط الجوية التونسية تعلن استئناف رحلاتها إلى ليبيا 23 سبتمبر

أعلنت الخطوط التونسية عن استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي بنينة في ليبيا، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.

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الرئيس التونسي يأمر بعدم منع أي شخص من السفر ما لم يكن مطلوبًا للقضاء

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعليمات بألا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان على قوائم الضبط والإحضار أو صادر ضده حكم قضائي ومطلوب إيداعه بالسجن.

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بايدن يدعو قادة العالم للتحرك الآن لتعزيز تعهدات مكافحة التغير المناخي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لزعماء حول العالم اليوم الجمعة إنه "حان الوقت الآن" لتسريع الجهود لخفض انبعاثات الاحترار العالمي في خضم مخاوف بأن التعهدات تتأخر قبل قمة بالغة الأهمية للأمم المتحدة.

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مجلس الأمن يجدد تفويض بعثته في أفغانستان حتى 17 مارس القادم

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة ستة أشهر أخرى.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على تبني مشروع قرار قدمته إستونيا والنرويج، لتمديد تفويض البعثة الأممية، الذي كان سينقضي اليوم، لمدة ستة أشهر، حتى 17 مارس القادم.

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أول تعليق من الولايات المتحدة على استدعاء فرنسا سفيرها في واشنطن وأستراليا

أعرب البيت الأبيض عن أسفه لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في واشنطن، احتجاجا على الصفقة الدفاعية التي عقدتها الولايات المتحدة مع أستراليا على حساب باريس.

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