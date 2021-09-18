اليوم.. مصر للطيران تسيّر 86 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 86 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من (دبي، تورنتو، الكويت، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارنكا، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، آديس ابابا، جوهانسبرج، بيروت) و21 رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.