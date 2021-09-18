شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الجبانات بالجيزة وموعد طرح مدافن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة إجراءات تسليم 4368 جبانة بطريق الفيوم، للفائزين، بعد التقدم على حجزها، ويعرض الخليج 365، أهم التفاصيل عن الجبانات التي يتم تسليمها، وموعد طرح جبانات جديدة لمن لم يحصل على مدفن فى أخر طرح.

1. المدافن المطروحة مقامة بالكيلو 47 بطريق الفيوم.

2. مساحة الجبانة 21.66 متر

3. تم طرح 3962 جبانة عادية و406 جبانات مميزة.

4. يتم سداد قيمة المدفن على 4 أقساط ربع سنوية.

5. قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادى 65 ألف جنيه

6. قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه .

7. سيتم طرح دفعة جديدة من المدافن بمحافظة الجيزة بداية العام القادم.