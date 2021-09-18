شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات يجب اتخاذها حال فقد كارت شحن عداد الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التى يجب اتباعها عند فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، سواء للمالك أو مستأجر، وهى كالآتي: - بالنسبة للمالك:



1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى والأصل للإطلاع عليها.

- بالنسبة للمستأجر