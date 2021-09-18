شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات يجب اتخاذها حال فقد كارت شحن عداد الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التى يجب اتباعها عند فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، سواء للمالك أو مستأجر، وهى كالآتي:
- بالنسبة للمالك:
- بالنسبة للمالك:
1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.
3- صورة من بطاقة الرقم القومى والأصل للإطلاع عليها.
- بالنسبة للمستأجر
4- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للإطلاع، كما يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.
وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى اليوم نفسه.