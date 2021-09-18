شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مناطق عشوائية تم إخلاؤها شمال القاهرة وخطة تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة القاهرة من إخلاء عدة مناطق عشوائية شمال القاهرة، ونقل سكانها لوحدات بديلة بمشروعات حضارية بمدينة المحروسة بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وأكد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن المناطق التى تم إخلاءها هى عزبة الصفيح و عزبة سيدى فرج، بروض الفرج وحكر السكاكينى القديم وحكر السكاكينى الجديد بالشرابية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، ل الخليج 365، أنه تم رفع مخلفات الهدم بأراضى تلك المناطق، تمهيداً لإعادة استغلالها بما يعود بالنفع على المناطق السكنية المجاورة لها، مثل انشاء مبانى خدمية تحتاجها هذة المناطق.

ومن المقرر أن يتم استخدام مناطق حكر السكاكينى القديم والجديد بالشرابية ليكون مخطط التطوير "مجمع مدارس، ومجمع خدمات، ومركز شباب، وساحات انتظار، ومسجدا، ومركزا تجاريا، ومركزا طبيا، ونقطة شرطة، ومسطحات خضراء ".