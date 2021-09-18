تنسيق المرحلة الثالثة.. القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة أمام الشعبة الأدبية

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة للتنسيق، تزامنا مع فتح باب تسجيل الرغبات رسميا أمام طلاب المرحلة الثالثة، والتى تضم:-

محمد يوسف

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