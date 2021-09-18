شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة أمام الشعبة الأدبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة للتنسيق، تزامنا مع فتح باب تسجيل الرغبات رسميا أمام طلاب المرحلة الثالثة، والتى تضم:-
تربية شعبة تربية فنية السويس
المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)
الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)
الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نُظم) بالمقطم
الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية
العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
العالي حاسبات و نظم تجمع أول
العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر
العالي خدمة اجتماعية المنصورة
العالي خدمة اجتماعية بنها
العالي خدمة اجتماعية سوهاج
العالي خدمة اجتماعية أسوان
العالي خدمة اجتماعية بور سعيد
العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة
العالي سياحة وفنادق الغردقة
العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر
العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث
العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة
العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال
العالي للعلوم الإداريه 6 أكتوبر
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
العالي للغات 6 أكتوبر
العالي للغات بمصر جديدة
العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
الفراعنة العالي إدارة أعمال
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
الفني التجارى بأسوان
الفني التجارى بأسيوط
الفني التجارى بالروضة
الفني التجارى بالزقازيق
الفني التجارى بالعريش
الفني التجارى بالمحلة الكبرى
الفني التجارى بالمطرية
الفني التجارى بالمنصورة
الفني التجارى ببور سعيد
الفني التجارى بدمياط
الفني التجارى بسوهاج
الفني التجارى بشبرا
الفني التجارى بطنطا
الفني التجارى بقنا
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
الفني للفنادق بور سعيد
الفني للفنادق قنا
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية
المتوسط للخدمه الاجتماعية بأسوان
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالإسكندرية طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزى
المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية
المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة
المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة
المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف
المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة
المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
المعهد العالى للغات بأسوان
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
المعهد العالي للغات بالمنصورة
المعهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
تربية (طفولة) العريش
تربية (طفولة) أسوان
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية رياضية بنات السويس
تربية رياضية بنات العريش
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنات الوادي الجديد
تربية رياضية بنات أسوان
تربية رياضية بنات أسيوط
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية رياضية بنات طنطا
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات كفر الشيخ
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية رياضية بنين السويس
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد
تربية رياضية بنين أسوان
تربية رياضية بنين أسيوط
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية رياضية بنين جنوب الوادي
تربية رياضية بنين حلوان
تربية رياضية بنين دمياط
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية رياضية بنين مطروح
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية فنية حلوان بالزمالك
تربية موسيقية حلوان
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية أسوان
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
تربية نوعية فنية الإسكندرية
تربية نوعية فنية الزقازيق
تربية نوعية فنية الفيوم
تربية نوعية فنية القاهرة
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية نوعية فنية أسوان
تربية نوعية فنية أسيوط
تربية نوعية فنية بنها
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية فنية دمياط
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية فنية طنطا
تربية نوعية فنية عين شمس
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
تربية نوعية فنية مطروح
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية موسيقية المنوفية
تربية نوعية موسيقية المنيا
تربية نوعية موسيقية أسوان
تربية نوعية موسيقية أسيوط
تربية نوعية موسيقية بنها
تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية نوعية موسيقية سوهاج
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية نوعية موسيقية عين شمس
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
تربية نوعية موسيقية مطروح
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
سياحة وفنادق الفيوم
سياحة وفنادق المنصورة
سياحة وفنادق المنيا
سياحة وفنادق بني سويف
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
سياحة وفنادق مدينة السادات
سياحة وفنادق مطروح
سياحه وفنادق الاقصر
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
ش.مطاعم فني سياحة قنا
ش.مطاعم فني سياحة مطريه
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم
ع.دولى اعلام مدينةالشروق
ع.كندى تكنو.اعلام التجمع الخامس
عالي إدارية ش إدارة أعمال التجمع الخامس
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه
معهد الجيزه العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات بطموه
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال
معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية)
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الألى بالتجمع الأول (شعبة إدارة)
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الألى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الألى بالتجمع الأول (شعبة نظم)
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
معهد المنيا العالى للغات
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة إعمال
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة
معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات
معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات
معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات
معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية
معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات
معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
نظم معلومات إدارية قطامية