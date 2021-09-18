رحيل رجل السلم والمصالحة.. رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الرئيس الجزائرى السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا، وهو الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962.

كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة طويلة يوصف بأنه رجل المصالحة الوطنية الذي جلب السلم للجزائر بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بمليارات الدولارات.



رحيل رجل السلم والمصالحة.. رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة

وولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من مارس 1937 في وجدة (المغرب) في أسرة تتحدر من تلمسان بشمال غرب الجزائر، وليس لديه أطفال. انضم حين كان عمره 19 عاما إلى جيش التحرير الوطني الذي كان يكافح الاستعمار الفرنسي.

وعند استقلال الجزائر في 1962، وكان عمره حينها فقط 25 عاما، تولى بوتفليقة منصب وزير الرياضة والسياحة قبل أن يتولى وزارة الخارجية حتى 1979.

تولى رئاسة الجزائر فى الفترة من 1999 إلى 2019 وفى 2 أبريل 2019 أعلن استقالته من الرئاسة.