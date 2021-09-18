شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة: قيد النقابات لخريحى الجامعات الأجنبية يحتاج تعديلا تشريعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح الشيخ، فى تصريحات لـ الخليج 365، أن نقابة الصيادلة لديها قرار جمعية عمومية نص على ألا يتم قبول قيد أى خريج للجامعات الخاصة والأجنبية يزيد فارق مجموعة الإجمالى فى الثانوية العامة عن 5% عن نظيرتها الحكومية، مؤكدا أن تطبيق تلك الاشتراطات والضوابط يحتاج إلى إجراء تعديل تشريعى وتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، وغلق كافة الأبواب الخلفية للالتحاق بالجامعات الأجنبية خارج مصر وخاصة القطاع الطبى.

وأَضاف: أن ذلك يسهم فى الحفاظ على مستوى الخريجين، لذا أدعوا القطاع الطبى كاملا، والنقابات المهنية المعنية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديث ضوابط قبول الخريجين بالجامعات المختلفة.

كانت قد أعادت النقابة العامة للأطباء، نشر قرارات مجلس النقابة بشأن تنظم اشتراطات قيد خريجى كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم الثانوية العامة وبدء تنسيق القبول بالجامعات، والتى من بينها: دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية، وللحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.