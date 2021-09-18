شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يجرى أول لقاء مصور من داخل مركب المنصورة المائل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون الخليج 365، أول لقاء مصور من داخل مركب المنصورة المائل بعد تعرضه لميل جزئي نتيجة ملء الخزانات الحاملة له بالمياه.

وقدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من داخل المركب المائل لرصد معاينة فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس للمركب، لمحاولة إيجاد حل سريع لإنقاذه، بعد فشل جميع محاولات المتخصصين فى عمليات إصلاح وتعويم المراكب في إنقاذ المركب بعد مرور أسبوع على الحادث.

وقال المهندس محمد محمد جابر، رئيس الإنقاذ البحري ببورسعيد هيئة قناة السويس لـ"الخليج 365"، إنهم توجهوا مباشرة لموقع مركب المنصورة المائل، لمعاينته والوقوف على أسباب الحادث وتطوراتها وعمل تحليل شامل للموقف لدراسته والوصول إلى حل مناسب لإنقاذ المركب، وذلك بتعليمات وتوجيهات الفريق أسامة ربيع.

وأضاف، أنه جرى بذل مجهود كبير بمساعدة فريق الإنقاذ والغطاسين، من خلال إجراء معاينة كاملة لقاع المركب، والوصول لخطة مقترحة لتعويمه وسيجرى عرضها على إدارة الهيئة للوصول إلى حل مناسب ينقذ المركب في أسرع وقت ممكن.

وقال علاء سويلم مالك مركب المنصورة المائل لـ"الخليج 365"، إن حادث ميل المركب نتج عن ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير ليلة الحادث، مشيرا إلى أن المركب يستقر في الموقع الذي تصب فيه مياه النيل القادمة من مدينة ميت غمر، ونظرا لأن المركب مقامة على "براطيم"، أدى سريان المياه والأمواج لدخول المياه بها مما تسبب في حدوث ميل بسيط للمركب، ومع الوقت بدأت المياه تتسرب لجميع "البراطيم" حتى ازدادت معها نسبة ميلان المركب.

وأشار إلى أنهم كانوا قد استعانوا بفريق متخصص من محافظة دمياط لمعاينة المركب ومحاولة إنقاذه من الغرق، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل.

وطمأن علاء سويلم الجميع، قائلا إنه لا توجد أى خطورة على المركب طالما أنها تستند بالأرض وبها "براطيم" من أقوى الأنواع القادرة على تحمل الحمولة الكبيرة.

وناشد الجميع بالوقوف بجانبه ومساندته حتى تمر الأزمة بسلام ويتم إنقاذ المركب بعد أن تسبب الحادث في تكبده خسائر مالية فادحة.



أثناء-المعاينة-المركب



أثناء-معاينة-المركب



استكمال-اعمال-الإنقاذ-للمركب



المركب-المائل-بالمنصورة



جانب-من-العمل



جهود-متواصلة-لإنقاذ-المركب-المائل



لجنة-من-قناة-السويس-للمعاينة



لجنة-هيئة-قناة-السويس-تعاين-المركب