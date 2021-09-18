الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة أمام قاعة أفراح بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله حدوث مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح بالبحيرة، وتضرر أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الجتماعى (فيسبوك) يظهر خلاله حدوث مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وأسفل المقطع المشار إليه إستغاثة من أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة يتضرروا خلالها من قاعة الأفراح المشار إليها بسبب أعمال الشغب والبلطجة والألعاب النارية وأن القاعة مغلقة ولا يجوز عمل أفراح بها وتوجد خسائر بالمحلات الخاصة بهم بسب هذه القاعة.

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالإستغاثة وأن ما ظهر بمقطع الفيديو ما هى إلا مشادة كلامية بين طرفى "عرس" كان قد أقُيم سابقاً بالقاعة المشار إليها وعدم حدوث أى أعمال شغب أو بلطجة أو استخدام ألعاب نارية أو تلفيات بالمحال التجارية.

باستدعاء المدير المسئول عن القاعة أيد ما جاء بالفحص، وقرر بالتزامهم بقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل القاعة.