شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. تعرف على شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بـ"حقوق عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بعمل عميد الكلية عن بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها اعتبارا من يوم الأحد الموافق12 سبتمبر الجارى.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه شروط القبول كما يلى:

- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة

- حصول الطلاب على (38) درجة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعى 2020/2021 .

وحول الاوراق المطلوبة للتقديم للشعبة الإندليزية بالكلية:

1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.

2- صورة استمارة خطاب الترشيح.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- عدد (2) صورة شخصية.

5- صورة الرقم القومي.

6- رسوم فتح ملف (500) جنيها.

7- حافظة أوراق.