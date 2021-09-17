شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. تعرف على شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بـ"حقوق عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بعمل عميد الكلية عن بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها اعتبارا من يوم الأحد الموافق12 سبتمبر الجارى.
وينشر ”الخليج 365” لقرائه شروط القبول كما يلى:
- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة
- حصول الطلاب على (38) درجة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.
- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعى 2020/2021 .
وحول الاوراق المطلوبة للتقديم للشعبة الإندليزية بالكلية:
1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.
2- صورة استمارة خطاب الترشيح.
3- صورة شهادة الميلاد.
4- عدد (2) صورة شخصية.
5- صورة الرقم القومي.
6- رسوم فتح ملف (500) جنيها.
7- حافظة أوراق.