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لطلاب التنسيق.. تعرف على شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بـ"حقوق عين شمس"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بعمل عميد الكلية عن بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها اعتبارا من يوم الأحد الموافق12 سبتمبر الجارى.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه شروط القبول كما يلى:

- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة

- حصول الطلاب على (38) درجة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط  الشعبة للعام الجامعى 2020/2021 .

وحول الاوراق المطلوبة للتقديم للشعبة الإندليزية بالكلية:

1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.
2- صورة استمارة خطاب الترشيح.
3- صورة شهادة الميلاد.
4- عدد (2) صورة شخصية.
5- صورة الرقم القومي.
6- رسوم فتح ملف (500) جنيها.
7- حافظة أوراق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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