شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تواجه الزحام بمحيط كوبرى الجيزة المعدنى باستخدام كاميرات المراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب إدارة المرور حركة السيارت بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط، لمنع ظهور أى كثافات مرورية أثناء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة علي الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، فسيتم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط، وتستمر الأعمال حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد ، علي أن تكون الأعمال علي مدار " 24 " ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأكد المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .