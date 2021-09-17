شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية وإسكان فوق المتوسط ضمن تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بوسعيد، إنه منذ أن تولى منصب محافظ بورسعيد تلقى توجيه رئاسى بتطوير المحافظة وتحوليها من مدينة تجارية إلى صناعية وتغيير وجه الحياة بها إلى الأفضل، متابعًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم القسم قال له: "خلي بالك من بورسعيد أوي، وأنا قلتله على دماغي من فوق يا سيادة الرئيس".

وأضاف الغضبان، فى حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع عبر قناة النهار، أنه تم الإعلان عن خلو محافظة بورسعيد من العشوائيات في عام 2018، متابعا: "منطقة القابوطي كانت من ضمن المناطق الأكثر خطورة وجماعة الإخوان الإرهابية كانت تستغلها، وقمنا بالقضاء على العشوائيات بها ".

وأشار محافظ بورسعيد إلى القيام بعمل أسواق حضارية وإسكان للطبقة فوق المتوسطة ومقرات حكومية ضمن تطوير المناطق العشوائية.

وأكمل المحافظ: "لم نترك حق الدولة وقمنا بجمع مستحقات إيجابية متأخرة، وتم توزيع 17 ألف وحدة سكنية أثناء ثورة 2011 وفى 2013 تم عمل مسابقة إسكان اجتماعي تقدم لها 36 ألف مواطن، وقمنا بعمل مسابقة إسكان تعاوني تقدم لها 14 ألف شخص، وفي 2016 تقدم أكثر من 40 ألف طلب على شقق الإسكان الاجتماعي".

وذكر أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص قطعة أرض في مدينة السلام مصر في شرق القنال لبناء وحدات إسكان اجتماعي لأهالي محافظة بورسعيد، وقمنا بتخصيص 2400 وحدة سكنية إسكان استثمارى ضمن مبادرة التمويل العقاري ببورفؤاد".