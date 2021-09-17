شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تباشر التحقيق فى واقعة فتاة المول وتهيب بعدم تداول فيديو الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباشر النيابة العامة، التحقيقات فى واقعة وفاة فتاة بمدينة نصر، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق السادس بالمجمع التجارى "سيتى ستارز" بمدينة نصر ووفاتها إثر نقلها إلى المستشفى.

وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعى لمقطع مصور تضمن قفز الفتاة من الطابق المذكور ومحاولة أحد الأشخاص إثنائها عن ذلك، فبادرت النيابة المختصة بالتحقيق فى الواقعة. حيث ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما بها من إصابات، وانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة فاطلعت على ما صورته آلات المراقبة، وسألت عدد من شهود الواقعة وذوى المتوفاة؛ فتوصلت إلى سابق مُعاناتها من ضغوط نفسية لخلافات عائلية، وإفصاحها لصديقتها يوم الواقعة عن رغبتها فى الانتحار، إذ انتهزت فرصة خلت فيها إلى نفسها فقفزت من علوٍ.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة بيانًا لما بها من إصابات وتحديد سبب وفاتها ومدى تصور حدوث الواقعة على النحو الذى انتهت إليه التحقيقات، وعما إذا كان بها أى شُبهة جنائية، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق. هذا، وبمناسبة تلك الواقعة وما رصدته النيابة العامة من تداول مقطع تصويرها وتباين الآراء حول سبب إقدام المتوفاة على الانتحار وتشكيك البعض فى ذلك، فإنها تؤكد أن الخوض فى تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التى لا صلة لها بالواقعة الجنائية، ومن ثم فإنه من غير الجائز تناول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

كما تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول تصوير الواقعة مُراعاةً لحقوق ذوى المتوفاة المكلومين ومشاعرهم، وكذا تهيب بهم إلى بحث أسباب انتحار الشباب والسعى حثيثًا لتبديدها، وتنشئة جيل واعٍ متنبه، مُصان من أن يُجنَى عليه فيقع فى ذلك الفخ. حفظ الله الوطن وشبابه.