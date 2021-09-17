ضبط أقراص مخدرة داخل طرد قبل شحنها إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك الطرود البريدية في القاهرة، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد شحن إلى السعودية، وتم ضبط الأقراص واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك "دي إتش إل"، اشتبه إيهاب عامر صلاح مأمور الحركة في مشمول شهادة الصادر طرد بوزن 8.5 ك قائم والمصدرة لدولة السعودية، تقرر تشكيل لجنة من إيهاب خليفة مدير إدارة الحركة وإيهاب عامر مأمور الحركة لمعاينة الطرد، تبين وجود ملابس وأغراض شخصية و2 حقيبة صغيرة، بفتحهما تبين وجود 1495 قرص من أقراص الكبتاجون والاكستازي وزانكس المخدرة مخبأة في قاع الحقائب، وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات 516 ألف جنيه بعد الرجوع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات، وقام، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.