"الرعاية الصحية": كتيب استرشادي بحقوق المريض وواجباته بالتأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

التقى الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بعدد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد؛ لبحث سبل تيسير الحصول على الخدمة الطبية المقدمة لهم وإزالة كافة التحديات التي قد تعوق تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بأعلى مستويات الجودة العالمية وبكل سهولة ويُسر.

وخلال الاجتماع، استمعا كل من الدكتور أمير التلواني، والمهندس حسام صادق "المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل" اللذين ترأسا اجتماع المنتفعين، داخل مستشفى الزهور التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، إلى تجارب المنتفعين وتقييمهم لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال وحدات ومراكز صحة الأسرة ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وكذلك التحديات التي قد تواجهم أثناء تلقي الخدمة، وفي هذا الشأن ، وجه التلواني بوضع آليات سريعة لسبل حل التحديات، تحقيقًا لرضاء المنتفعين .

فيما وجه التلواني أيضًا، بطباعة كتيب استرشادي للمنتفعين، يتضمن حقوقهم داخل المنظومة وكذلك واجباتهم لتلقي الخدمة الطبية بكل سهولة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا أن حصول المنتفعين على الخدمة الطبية اللائقة هو فرض واجب على الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين وفق أعلى مستويات الجودة العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية النزول على أرض الواقع لمتابعة حسن سير العمل بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) ، هو مايضمن

تحقيق أعلى مستوى من مستويات الجودة ، وإزالة كافة التحديات التي قد تواجه المنتفعين، ويسمح ببحث سبل حلها.

وشدد على أن إشراك المنتفعين في آليات بحث التحديات هو ركيزة أساسية تضمن رضائهم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، من خلال الوصول لجميع المنتفعين، وذلك حرصًا على استمرارية جودة الخدمة الصحية التى يحصل عليها المواطن المصري.

وأشار إلى أن رقم الخط الساخن المجاني 15344 لمنظومة «إدارة رضاء المنتفعين» والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التى قد يواجهها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، إلى جانب ممثلي رضاء المنتفعين بداخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، الهدف منهم تقييم الخدمة المقدمة للمنتفعين للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن والتغلب على أى عقبات من الممكن أن تظهر من التطبيق الفعلي للخدمة وأثناء تلقي الخدمة.

عُقد الاجتماع بحضور الدكتورة نسرين حسن "مدير فرع التأمين الشامل ببورسعيد"، فيما مثّل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد دنقل "مدير إدارة الأزمات والمشرف العام على رضاء المنتفعين بالهيئة"، والدكتور مصطفى شعبان "مدير فرع الهيئة ببورسعيد"، والدكتور محمد محسن "مدير مستشفى الزهور ببورسعيد"، وفريق رضاء المنتفعين ببورسعيد.