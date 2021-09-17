شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية: مستعدون لاستيعاب السياحة البريطانية بعد رفع مصر من القائمة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار السلطات البريطانية رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، يسهم بشكل كبير في انتعاش حركة السياحة بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السوق البريطانية أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأعلنت السلطات البريطانية رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر.

وأضاف لـ"الخليج 365" إن القرار جاء نتيجة المساعي التي قامت بها العديد من جهات الدولة، على رأسها وزارات الخارجية والصحة والسياحة والآثار للترويج لما تقوم به الدولة المصرية من سلامة ودقة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعمليات التطعيم التي تتم في كافة المحافظات، وهو ما أعطى انطباعًا جيدًا عن أن مصر والمقصد السياحي المصري "آمن" ودفع السلطات البريطانية لاتخاذ مثل هذا القرار.

وتوقع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، زيادة كبيرة فى رحلات الطيران البريطاني لمصر وخاصة للمنتجعات السياحية، حيث أن السائح البريطانى "متعطش" لزيارة مصر، ويعتبرها أحد وجهاته السياحية المفضلة لديه، متوقعًا أن قرار السلطات البريطانية يسهم كذلك في زيادة ثقة باقي الدول في مصر.

وأكد علاء عاقل أن المنشآت الفندقية في مصر على أتم استعداد لاستيعاب حركة السياحة القادمة إليها، مشيرًا إلى أن عمليات الرقابة والتشديد في الإجراءات الاحترازية والوقائية مستمرة حتى تستمر حالة الثقة فى المقصد السياحى المصرى.