شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: كارت ذكى لكل طالب جامعى لتقديم الخدمات الدراسية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، إن وزارة التعليم العالى تطلق مبادرة "طالب رقمى" للقضاء على الأمية الإلكترونية، لإعداد طالب وخريج وأعضاء هيئة تدريس قادرين على استخدام التكنولوجيا.

وأضاف مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك كارت ذكى للطالب يستخدمه لإداء جميع الخدمات داخل الجامعة وخارجها، فى فترة تواجده بالجامعة، وسيتم تطبيقها خلال العام الدراسى الجديد، وسيكون لدى الطالب شهادة مؤمنة، وخلال الترم الثانى سيكون تم الانتهاء من 75% من التحول الرقمى فى عدد من الجامعات حتى يتم تعميمها على جامعات الجمهورية.

وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الخميس فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، والذى تنظمه الوزارة على مدار يومي الخميس والجمعة (16-17سبتمبر الجاري) بالعين السخنة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.