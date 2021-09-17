شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات مجلس الوزراء": المبادرات الرئاسية سببا فى تقدم مصر بالتصنيفات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس وليد جادو المدير التنفيذى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر تتقدم بخطى سريعة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم إطلاق كم مبادرات لها مردود كبير للغاية على الأرض، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه برصد آثار هذه التنمية، وكان لمركز المعلومات دور حيوى فى هذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "حصلنا على التقرير وجاء من 6 أجزاء، جزء منهم تحدث عن مصر وترتيبها في مؤشر المخاطر الاجتماعية، وكل مؤشر له مؤشرات فرعية لشرح سبب ترشح مصر لبلوغ المركز الذي وصلت إليه، ومن ضمن هذه المؤشرات كان دعم العمالة غير المنتظمة وتكافل وكرامة وغيرها من المبادرات الهامة التي كان لها تأثير كبير على أرض الواقع، ونحن تابعنا كل الجهات التي أصدرت مؤشرات وتقارير فيما يتعلق بتصنيف مصر".

وقال: "قفزنا للمركز الـ 65 من أصل 134 دولة في مؤشر المخاطر الاجتماعية، والمؤشرات التي اعتمد عليها التصنيف، وهذا المؤشر يعتمد على الأمن الشخصي للمواطن والحروب والكوارث الطبيعية، هذا التنصيف ومتابعته مؤشر على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "التقرير تم إصداره باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم توزيعه على سفارات مصر في الخارج لأنه سينعكس على حجم الاستثمارات في الداخل".