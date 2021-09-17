شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث بمسجد المطافى بالإسماعيلية.. الشيخ صبرى عبادة يكشف سبب إعفائه من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشيخ صبرى عبادة، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، لـ الخليج 365، تفاصيل إعفائه من منصبه مديرا للمديرية، قائلا: "ما حدث أنني كنت أخطب الجمعة فى مسجد المطافى بنطاق المديرية، وأثناء حديثى فى موضوع الخطبة الذى حددته وزارة الأوقاف، اعترض بعض من المصلين، مما تسبب في حالة هرج داخل المسجد".

يأتى ذلك فيما أوضحت مصادر بوزارة الأوقاف تفاصيل إعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية، بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن القرار جاء بسبب عدم قدرته على إحكام السيطرة على خطبة الجمعة التى خطبها في أحد المساجد اليوم، مما أثار حفظية المصلين وتصاعدت الخلافات بالمسجد، مما أوشك معه أن تلغى خطبة الجمعة.

وقالت المصادر: "تم اتخاذ القرار لأنه إذا كان هذا حال مدير المديرية، فما بالك بالإمام العادي"، لافتة إلى أنه تم إرسال فريق من التفتيش بالوزارة للوقوف على تفاصيل الواقعة والتحقيق بها.