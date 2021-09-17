شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين شقيقين وإصابة والديهما فى حادث انقلاب سيارتهم على محور الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى طفلان شقيقان مصرعهما، وأصيب والديهما، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها، على طريق محور الضبعة، وهم فى طريقهم لقضاء إجازة المصيف فى مطروح.

دخل مستشفى الضبعة المركزي، إثر حادث انقلاب سيارة قبل نهاية محور الضبعة، قبل الوصل للطريق الساحلى بـ 7 كيلومتر، وهم أسماء محمد توفيق، 40 سنة، من الجيزة تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وصابر زينهم محمد، 42 سنة، من الجيزة يعانى من كدمات بالجسم وجارِ عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

كما استقبل المستشفى سجدة صابر زينهم، 10 سنوات من الجيزة جثة هامدة، ومحمد صابر زينهم، 11 سنة، جثة هامدة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.