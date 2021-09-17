شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وبعد انتهاء الصلاة، استمع رئيس الحكومة الليبية لنبذة عن مسجد "الفتاح العليم" من مديره، موضحا أنه أُقيم على مساحة تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، ويبلغ طوله نحو 500 متر، وعرضه 500 متر، ويتكون المسجد من بدروم على مساحة 6320 م، ودور أرضي يضم صحن المسجد على مساحة 6325 م، ويسع 6300 مصل.

كما أوضح أن المسجد يحتوى على قبة رئيسية بارتفاع 44 مترًا ، وقطر نحو 33 مترًا، وتعتبر أكبر قبة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 4 قباب رئيسية أخرى على أركان المسجد بارتفاع 10 أمتار، ويبلغ قطر القبة الواحدة 11.75م، ويبلغ ارتفاعها 29 مترًا، فضلًا عن 16 قبة أخرى ليصل إجمالي القباب في المسجد إلى 21 قبة.

من جانبه، قدم رئيس الحكومة الليبية تحية تقدير واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقدم والتطور الملحوظ في مختلف شئون البلاد، وعلى النهضة المتحققة على الأراضي المصرية، ومنها العاصمة الإدارية والصروح التي يتم إنشاؤها على أرضها متمنيا دوام الاستقرار والتقدم للدولة المصرية الشقيقة، وان يوفق الله الدولة الليبية لما فيه الخير.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد وصل إلي القاهرة أول أمس الأربعاء في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.